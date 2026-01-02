Voraz incendio arrasó bosques en Ezeiza y obligó a evacuaciones

Un incendio de grandes dimensiones arrasó este viernes por la noche los bosques de Ezeiza y generó alarma entre los vecinos. Al menos cinco dotaciones de bomberos intervinieron para combatir el fuego, que consumió varias hectáreas y alcanzó dos casas quintas y un vehículo, mientras varias personas debieron autoevacuarse ante el avance de las llamas.

El foco ígneo se desató a escasa distancia del Centro Atómico, sobre una ruta interna que nace en el predio de la AFA. Las imágenes difundidas por canales de noticias mostraron un escenario crítico, con llamas fuera de control y una densa columna de humo, hasta que el incendio logró ser finalmente contenido.

El incendio provocó graves daños en la vegetación del pulmón verde de 600 hectáreas, aunque las llamas no avanzaron sobre zonas densamente pobladas. Pese a la magnitud del siniestro y la alarma entre los vecinos, no se registraron víctimas ni más viviendas afectadas.

Los bomberos actuaron de inmediato y trabajaron intensamente para contener el fuego. En paralelo, las autoridades investigan el origen de las llamas.

Según indicó el presidente de Bomberos de Ezeiza, Horacio Rodríguez, en diálogo con A24, el fuego surgió en una plantación de trigo, en plena cosecha. No obstante, aclaró que “los peritos determinarán cómo se inició el siniestro”.

Rodríguez explicó que fue un "incendio de pastizales", que está "suscripto". Luego de esperarlo en una calle interna para combatirlo, cerca de las once de la noche estaban terminando de apagar las llamas.

En ese marco, aclaró que este tipo de incendios “es normal en esta época del año, con el calor, que se prendan fuego pastizales y tengamos que apagarlos". Por último, respecto a las consecuencias del incendio, afirmó: "Sólo vimos una casa muy vieja en el campo que se prendió fuego, pero no hubo personas damnificadas, porque es todo campo".