Qué se sabe del incendio en un bar de un centro de esquí Suiza en el que murieron al menos 40 personas

Se informó que entre 80 y 100 personas están heridas de gravedad, por lo que la cifra de muertos podría aumentar.

Las autoridades indicaron que probablemente hay varias nacionalidades entre las víctimas de la tragedia del día de Año Nuevo , ocurrido a la 01:30 hora local en un bar llamado Le Constellation en el centro de esquí de Crans-Montana.

La fiscal jefe de la región señaló que el hecho se está investigando como un incendio y no se cree que se trató de un ataque.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, lo calificó como "una de las peores tragedias que ha vivido nuestro país".

Esto es lo que sabemos hasta el momento.

¿Qué se sabe de las víctimas?

En una conferencia de prensa el jueves por la tarde, la policía informó que alrededor de 40 personas murieron en el incendio y 115 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad.

Entre 80 y 100 de los heridos están en estado crítico, le dijo el funcionario de seguridad regional Stéphane Ganzer a la cadena RTL TV, y agregó que la cifra de muertos podría aumentar.

Dijo que la situación está evolucionando y explicó que "las personas con quemaduras de tercer grado que cubren el 15% del cuerpo tienen un mayor riesgo de septicemia y, por consiguiente, de muerte en las próximas horas y días".

Los heridos fueron trasladados a hospitales de toda Suiza y varios países vecinos.

La directora del Hospital Universitario de Lausana declaró a un periódico suizo que, hasta el momento, 22 pacientes, en su mayoría de entre 16 y 26 años, fueron trasladados a su centro.

Se está trabajando para identificar a las víctimas y devolver los cuerpos a sus familias lo antes posible, declaró la fiscal jefe de la región, Béatrice Pilloud.

Sin embargo, el embajador italiano en Suiza advirtió que la identificación de los fallecidos podría llevar semanas.

Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores italiano había declarado que la identificación sería difícil debido a las graves quemaduras.

Se cree que hay varias nacionalidades entre las víctimas de la tragedia.

La cancillería italiana indicó que 19 ciudadanos de su país estuvieron involucrados: 13 fueron trasladados a hospitales -tres de ellos a un hospital en Milán- y otros seis están desaparecidos.

Los tres ciudadanos italianos trasladados a Milán son una mujer de unos 20 años y dos menores de 16 y serán tratados en la unidad de quemados graves del hospital Niguarda, informó el concejal Guido Bertolaso.

Varios medios han identificado al golfista italiano adolescente Emanuele Galeppini como una de las víctimas del incendio, citando un comunicado de la Federación Italiana de Golf.

Los medios locales italianos habían informado previamente que el padre de Emanuele había dicho que su hijo estaba en el bar la noche del incendio y que la familia tuvo contacto con él por última vez a medianoche.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano no ha confirmado la información.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó en X sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.

Y dijo que "a petición de Suiza", Polonia brindará atención médica especializada a 14 heridos en hospitales polacos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés informó de la desaparición de ocho de sus ciudadanos y señaló que no se podía descartar que hubiera ciudadanos franceses entre los fallecidos.

Los medios franceses informaron previamente que al menos dos de los heridos eran franceses.

El club de fútbol francés FC Metz señaló que uno de sus jugadores juveniles sufrió quemaduras graves en el incendio.

Tahirys Dos Santos, de 19 años, fue trasladado en avión a un hospital en Alemania para recibir tratamiento, informó el club en un comunicado.

El presidente Emmanuel Macron declaró que Francia estaba "lista para prestar cualquier tipo de ayuda" y que las personas heridas en el incendio podían ser atendidas en hospitales franceses.

La Unión Europea también está proporcionando asistencia médica a las víctimas, informó la presidenta del bloque, Ursula von der Leyen.

La embajada del Reino Unido en Suiza dijo estar monitoreando la situación, pero no se le ha solicitado ayuda.

El personal consular está disponible para apoyar a los ciudadanos británicos afectados, declaró en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Reuters Se está trabajando para identificar a las víctimas lo antes posible, declaró la fiscal jefe de la región, Béatrice Pilloud.

¿Qué causó el incendio?

Hasta ahora se desconoce la causa, pero las autoridades afirman que las pruebas iniciales no sugieren un ataque.

Cuando se le preguntó al funcionario de seguridad regional Stéphane Ganzer sobre informes anteriores de una explosión, afirmó que "no es la detonación de un artefacto explosivo lo que causa el incendio, sino el fuego que, al desarrollarse, provoca una explosión y una conflagración general del local".

Dos ciudadanos franceses que dijeron estar en el bar en ese momento describieron haber visto a una mesera colocar una vela de cumpleaños sobre una botella de champán.

"Una de las velas estaba demasiado cerca del techo, lo que prendió fuego. En cuestión de segundos, todo el techo estaba en llamas. Todo era de madera", declararon Emma y Albane al medio de comunicación francés BFMTV.

Describieron la evacuación como "muy difícil" porque la ruta de escape era "estrecha" y las escaleras para salir al exterior "aún más estrechas".

En la conferencia de prensa el jueves, Pilloud no confirmó si las escaleras eran estrechas, añadiendo que las investigaciones evaluarían si cumplían con los requisitos.

El comandante de la policía regional, Frédéric Gisler, declaró que se vio humo saliendo del bar alrededor de la 01:30 hora local, momento en el que se llamó a los servicios de emergencia.

Los primeros agentes de policía acudieron rápidamente al lugar, seguidos de un importante despliegue de equipos de rescate, dijo Gisler.

EPA El jueves en la noche varias personas se reunieron para una vigilia en homenaje a las víctimas

¿Qué se sabe del bar Le Constellation en Crans-Montana?

Le Constellation es un amplio bar en el centro de esquí de Crans-Montana, con muchos años de historia.

Aunque el centro en sí es bastante exclusivo, Le Constellation no era especialmente elegante, según informó desde allí Silvia Costeloe de la BBC.

En la planta superior había una zona con pantallas de televisión donde la gente solía ver partidos de fútbol. En la planta baja había un bar grande donde la gente podía beber y bailar.

Tenía capacidad para 300 personas y contaba con una pequeña terraza, aunque se desconoce cuántas personas había en el momento del incendio.

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son una de las épocas más concurridas del año para los centros de esquí alpino, y es probable que el bar estuviera lleno de suizos y turistas celebrando el inicio de 2026.

Un video promocional publicado en YouTube del bar Le Constellation, en mayo de 2024, mostraba a mujeres con cascos de motocicleta caminando por el bar mientras portaban sobre sus cabezas luces de bengala en botellas de alcohol.

El pie de foto, escrito en francés, decía: "El Constellation Crans-Montana les da la bienvenida todos los días de 9:00 a 2:00, los 365 días del año sin interrupción".

Policía del Cantón de Valaise La policía publicó imágenes del interior del bar después del incendio que muestran sillas y bancos esparcidos por toda la sala.

