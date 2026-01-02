Terrible incendio en Uruguay: 29 turistas escaparon saltando por las ventanas de un hotel en llamas

Un incendio destruyó por completo el hotel boutique La Castellana , ubicado sobre la ruta 90 en el departamento uruguayo de Paysandú . No se registraron víctimas fatales, pero el siniestro dejó pérdidas materiales totales y obligó a evacuar a 29 personas, en su mayoría turistas extranjeros.

El fuego se desató el 31 de diciembre alrededor de las 18.30 y fue controlado por los Bomberos unas tres horas después, en las vísperas de la celebración de Año Nuevo . Sin embargo, la noticia se dio a conocer en las últimas horas del 1 de enero.

De acuerdo con el medio local El Telégrafo, el incendio se produjo cuando el hotel estaba funcionando a plena capacidad, con huéspedes de distintas nacionalidades, entre ellos ciudadanos chilenos, holandeses, argentinos y estadounidenses. Ante la magnitud del incendio, algunos debieron arrojarse por las ventanas del edificio para escapar de las llamas, ya que los pasillos y la puerta principal se encontraban intransitables por el fuego.

Según los medios locales, el fuego se expandió con rapidez debido a las características constructivas del hotel. La estructura estaba compuesta por techo de chapa, tirantería de madera y un recubrimiento exterior de chapas de zinc, lo que facilitó la propagación de las llamas y dificultó su contención. La combustión alcanzó directamente el techo, provocando el colapso total del inmueble.

En un primer momento, se manejó la hipótesis de que una explosión por escape de gas podría haber originado el fuego. Sin embargo, esta versión fue descartada tras las primeras pericias realizadas en el lugar. La principal línea de investigación apunta ahora a un recalentamiento del sistema eléctrico en el cielorraso.

Mirá el video del hotel uruguayo incendiado

Incendio en un hotel de Uruguay 2

El fuerte relato de un argentino que se encontraba en el hotel que se incendió

Uno de los huéspedes, el argentino Gustavo Carabelli, relató a medios uruguayos que se encontraba en su habitación descansando cuando su pareja regresó de la piscina. Al volver, notó un calor inusual y decidió completar un video del hotel que estaba grabando. En ese momento ambos observaron llamas en el cielorraso del pasillo.

“Gritamos y empezó a salir la gente de sus habitaciones. Era imposible salir por el pasillo y por la puerta de entrada. Así que tuvimos que romper la ventana y nos tiramos”, detalló Carabelli.

Otros huéspedes también debieron recurrir a romper ventanas para escapar. Un turista sufrió un esguince tras caer desde una de ellas hacia un terraplén. Además, una trabajadora del hotel fue asistida por una crisis nerviosa. No se reportaron personas con quemaduras graves.

incendio en hotel de Uruguay Los bomberos lograron contener las llamas hacia las 21 horas de la víspera de Año Nuevo. Gentileza El Telégrafo

Por su parte, Alberto Porzella, vecino de la zona, relató que sintió una “especie de explosión” antes de observar las llamas y el humo. “En los años que tengo nunca vi una situación igual. Era una cosa de impotencia. Era ver a la gente que desesperada salía de adentro”, declaró.

Cuántas personas fueron evacuadas por el incendio en el hotel

El jefe del destacamento de Bomberos de Paysandú, Nerio Da Motta, confirmó que el hotel alojaba a 29 personas al momento del incendio, de acuerdo con los registros preliminares recuperados. La documentación en papel se perdió completamente, y el personal trabajó durante el feriado del 1° de enero para recuperar los datos digitales de los huéspedes.

Durante el día jueves posterior al siniestro, se realizaron pericias técnicas en el establecimiento para establecer con precisión el origen del fuego. Las autoridades locales informaron que los daños materiales fueron totales, dado que toda la estructura colapsó debido al alcance del incendio.