Incendio en Avenida Callao: bomberos combaten las llamas en un edificio de Recoleta

El incendio movilizó a Bomberos y al SAME. Dos personas fueron asistidas y una de ellas terminó hospitalizada

Un incendio se registró este lunes en un edificio de 13 pisos del barrio porteño de Recoleta donde al menos dos personas fueron asistidas por el SAME, mientras que Bomberos de la Ciudad seguían trabajando en el lugar para combatir las llamas.

El siniestro sucedió en un inmueble situado en la Avenida Callao al 1755, entre Guido y Presidente Manuel Quintana, según confirmaron fuentes del caso.

De acuerdo a la información aportada, el incendio se inició en el cuarto piso y, hasta el momento, se informó que dos vecinos fueron atendidos por el SAME y uno de ellos fue derivado al Hospital Fernández.