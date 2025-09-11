Imputaron a la jueza Julieta Makintach por el polémico documental del caso Maradona

Fue en el marco de la causa que investiga a Julieta Makintach por la realización de un documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Maradona.

En las últimas horas, Julieta Makintach fue imputada en la causa en la que se la investiga por la realización de un documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Según trascendió, la jueza fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

En el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes llevan adelante la investigación en San Isidro, expresaron que la jueza aceptó la propuesta comercial efectuada por María Lía Vidal Alemán, “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos”.

Esta imputación se logró ante el análisis de las cámaras de seguridad y diversas declaraciones, las cuales permitieron dar cuenta de la responsabilidad de la magistrada en el entramado de la producción del documental.

