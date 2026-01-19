Imprudencia en la ruta: una camioneta causó preocupación y enojo por sus maniobras en Caracoles

Un video mostró las temerarias maniobras de una camioneta de patente argentina en la Cuesta Caracoles, camino a Mendoza. El descargo de un testigo.

El camino entre Chile y Mendoza suele ser noticia por los múltiples accidentes que tienen lugar en su ruta. Por esto, los conductores que, con temerarias maniobras, ponen en peligro sus vidas y las de otros son repudiados. Un video tomado en la Cuesta Caracoles mostró a un auto, de patente argentina, intentando adelantar constantemente, quedando casi siempre en contramano.

Ocurrió el sábado 17 a sobre las 18, cuando una gran cantidad de vehículos se desplazaba desde el vecino país hacia Mendoza. Según comentó la persona que tomó el video, al principio los demás rodados le hacían espacio para que pudiera volver a meterse en la fila. Sin embargo, la constante actitud del conductor terminó “cansando” y “enojando” a los presentes.

El video de las peligrosas maniobras Todo quedó grabado en video, mostrando a la camioneta, una Ford EcoSport color blanco, intentando adelantar y pasar de un carril a otro constantemente.