Impactante video: un hombre le pegó una patada a una menor de 6 años en la calle

Un insólito y violento episodio tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo, donde un hombre, sin motivo alguno, le pegó una patada a una menor de 6 años en plena calle. Según trascendió, el agresor es un hombre con trastornos de salud mental.

Video: así fue la agresión a la menor Un hombre le pegó una patada a una menor de 6 años en la calle El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cerca de las 19.30, en Güemes al 4200. Una cámara de seguridad registró el momento en el que el hombre le pegó una patada a la nena. Como consecuencia, la niña terminó en el piso y el atacante salió corriendo.

“Lo primero que hice fue fijarme si estaba bien. Estaba llorando, temblando, sin entender qué pasó”, relató la madre de la víctima, en diálogo con A24.

Un policía que se encontraba en la esquina interceptó al agresor. En ese momento, el hombre mostró un carnet. “El policía me decía: 'Pero tiene un carnet'. ¿Un carnet para qué? ¿Para pegar? ¿Para matar? ¿Para ser violento?”, cuestionó Ana.

Minutos después, apareció la madre del agresor y justificó el accionar de su hijo. “Vino a decirnos que él no es violento, que seguramente algo le habíamos hecho. ¡Le pegó a mi hija de seis años!”, expresó.