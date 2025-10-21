Impactante video: cruzaba la calle, un colectivo dobló y lo atropelló

Un hombre de 73 años fue atropellado por un colectivo mientras cruzaba una calle en el barrio Santa Clara de Asís, en Córdoba.

La Justicia provincial inició una investigación para determinar las causas del siniestro y establecer por qué el chofer no frenó ante el paso del peatón.

Un impactante accidente vial tuvo lugar este lunes al mediodía en el barrio Santa Clara de Asís, en la ciudad de Córdoba, cuando un hombre de 73 años fue atropellado por un colectivo mientras cruzaba una calle. Todo quedó registrado en video, donde se observa cómo el vehículo de transporte público dobla hacia donde estaba el peatón y lo embiste sin frenar.

Así fue el momento del accidente accidente en córdoba Policía de Córdoba Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Celestino Vidal y Dr. Arturo Capdevila. El hombre, que cruzaba con normalidad, fue impactado por el colectivo y cayó al suelo. De inmediato, vecinos dieron aviso a la Policía de Córdoba y a un servicio de emergencias, que acudieron al lugar.

El peatón fue asistido en el sitio y presentaba traumatismos en el rostro y en la muñeca izquierda, aunque las heridas no revistieron gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.