Impactante incendio en un taller mecánico en Mar del Plata: hay vecinos evacuados

El incendio ocurrió en la madrugada del martes, en la esquina de Colón y Perú. Hasta el momento no se registraron heridos.

Un feroz incendio tuvo lugar en un taller mecánico y una ferretería en la ciudad de Mar del Plata este martes por la madrugada. Debido al avance de las llamas, los bomberos evacuaron a los vecinos que se encontraban en la zona.

De acuerdo a lo informado, el fuego iniciado en la esquina de Colón y Perú se habría iniciado en el taller mecánico y se expandió rápidamente a la ferretería Argenfer, ubicada en el local de al lado. Las pérdidas fueron totales y, por la magnitud de los daños estructurales, no se descarta que parte del edificio deba ser demolido.

Por otro lado, las llamas avanzaron hacia las casas vecinas, por lo que los bomberos decidieron evacuarlas. Además, una gran preocupación era la estación de servicio que funcionaba a pocos metros.