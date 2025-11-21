Impactante incendio en Las Heras: cuatro viviendas afectadas y varios vehículos dañados

Varias viviendas de Las Heras resultaron afectadas por un incendio que se expandió y generó un amplio operativo.

Bomberos de Las Heras y del Cuartel Central trabajaron para contener el incendio.

Un incendio registrado este viernes por la noche en una vivienda ubicada en calle Paso del Portillo 2.153, en el departamento de Las Heras, generó un importante despliegue policial y de bomberos tras propagarse hacia otras residencias del mismo pasillo interno.

Según informó el Ministerio de Seguridad, cerca de las 21.59 ingresaron varios llamados al 911 alertando sobre una casa en llamas. Minutos después, nuevos reportes indicaron que el foco ígneo se había extendido a otra vivienda cercana y alcanzado distintos rodados que se encontraban en su interior.

Un incendio impactante pero sin heridos A pesar de la magnitud del incendio, las primeras comunicaciones confirmaron que todos los moradores lograron salir a tiempo y que no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, el fuego continuó avanzando hacia dos viviendas más, lo que motivó un rápido operativo en la zona.