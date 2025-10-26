Impactante choque y vuelco en la General Paz: hay dos heridos
Dos pasajeros debieron ser trasladados por el SAME al Hospital Vélez Sarfield con politraumatismos.
Dos autos chocaron este domingo a la mañana en la Av. General Paz. Por el impacto, uno de los vehículos volcó y dos pasajeros debieron ser trasladados por el SAME al Hospital Vélez Sarfield con politraumatismos.
El hecho ocurrió en sentido Riachuelo, es decir, sentido sur, a la altura de la salida de Zapiola. La Policía de la Ciudad y Bomberos está en el lugar realizando el operativo correspondiente.
Noticia en desarrollo...