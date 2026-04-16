Impactante accidente en San Rafael: un camión con caballos volcó y varios de ellos murieron

El vehículo impactó contra un cerro y terminó volcado en la Ruta 144. Equipos de emergencia asistieron al conductor y trabajaron en el lugar.

Un camión que transportaba equinos protagonizó un fuerte accidente vial en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael, tras chocar contra un cerro y volcar sobre uno de sus costados en la Ruta 144. Como consecuencia del impacto, varios de los animales murieron y otros quedaron atrapados.

El hecho fue reportado a través de un llamado a la línea de emergencias 911, lo que motivó el rápido desplazamiento de efectivos policiales de la Comisaría 38° hacia la zona de La Ventana.

Al arribar al lugar, el personal constató que el vehículo de carga había impactado contra la ladera del cerro y terminó volcado, con una situación crítica en su interior.

Consecuencias tras el accidente y vuelco A raíz del violento impacto, el conductor del camión quedó atrapado en la cabina, aunque se encontraba consciente al momento de la asistencia. En paralelo, varios de los caballos transportados quedaron atrapados dentro de la jaula y algunos murieron como consecuencia del siniestro.