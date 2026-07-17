Impactante accidente en Carmen de Areco: un micro cayó desde un puente y buscan a uno de los choferes

Un micro de larga distancia que transportaba a unos 20 pasajeros, entre ellos adultos y menores, protagonizó un grave accidente al caer desde un puente sobre la Ruta Nacional 7 , a la altura de la localidad bonaerense de Carmen de Areco .

En paralelo al operativo de rescate, las autoridades buscan a uno de los choferes , quien, según los primeros testimonios, se habría arrojado del vehículo antes del vuelco.

El siniestro salió a la luz durante la madrugada de este viernes, cuando un llamado al 911 alertó sobre el vuelco de un colectivo en el kilómetro 135 de la Ruta Nacional 7 . Tras recibir la denuncia, efectivos policiales y equipos de emergencia se dirigieron al lugar y confirmaron el accidente.

Al arribar a la zona, los agentes encontraron la unidad siniestrada sobre la banquina, a la altura de la Estancia La Guardia, donde se desplegó un importante operativo para asistir a las víctimas y asegurar el área.

Como consecuencia del hecho, el tránsito permanece interrumpido de manera preventiva mientras trabajan efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles, personal de Corredores Viales y equipos de emergencia.

Las primeras hipótesis indican que el colectivo perdió estabilidad cuando ascendía el puente, luego de que una fuerte ráfaga de viento afectara su trayectoria y provocara que el conductor perdiera el control del vehículo.

Maximiliano, uno de los pasajeros, relató en diálogo con TN los instantes previos al accidente. “Estábamos subiendo al puente y, aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar”, expresó.

Si bien hasta el momento las autoridades no difundieron un balance oficial sobre la cantidad de víctimas, se confirmó que hay personas heridas y continúan las tareas para rescatar a quienes quedaron atrapados dentro de la unidad.