Hoy se define si la jueza Julieta Makintach es destituida por el escandaloso documental del juicio Maradona

Este martes, a las 10:00, se dará a conocer el veredicto del jurado de enjuiciamiento que determinará si la magistrada Julieta Makintach es destituida de su cargo como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. La funcionaria protagonizó un escándalo que impactó en la imagen del Poder Judicial por su participación en un documental sobre la muerte de Diego Maradona .

La acusación, representada por la fiscal general de Necochea, Analía Duarte , y el abogado del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermo Sagués , solicitó la destitución e inhabilitación de la jueza por cargos graves: incumplimiento de los deberes de su cargo, comisión de graves irregularidades, acto de parcialidad manifiesta, abuso de autoridad y malversación de caudales .

La fiscal Duarte fue contundente al afirmar que Makintach "mintió, manipuló, presionó, usó recursos del erario público" . En ese sentido, sostuvo que la jueza "arrojó piedras a la Justicia" y "arrasó con el prestigio del Poder Judicial" .

Por su parte, el abogado Sagués aseguró que la magistrada "lo hizo por dinero, por frivolidad extrema o por notoriedad" , anteponiendo sus intereses personales a los de los acusados y las víctimas. Afirmó que "ha sido pisoteado el valor de justicia de la Constitución".

La polémica se centra en la participación de Makintach en la producción del documental Justicia Divina, un proyecto comercial que buscaba contar el juicio por la muerte de Maradona, el cual finalmente fue declarado nulo.

¿Qué dice la defensa de la jueza Makintach?

La defensa de la magistrada, a cargo de los abogados Darío Saldaño y Nicolás Urrutia, negó categóricamente las imputaciones. Al respecto, aseguraron que la acusación es "carente de fundamentos probatorios" y que "sus colegas sabían de la existencia de esa cámara" usada para filmar parte del malogrado juicio.

También destacó que “no han probado absolutamente nada, fueron solo inferencias”, y negó que la jueza haya incurrido en incumplimiento de deberes o delitos. Mientras tanto, la defensa intentó minimizar el hecho, asegurando que en los despachos de tribunales "se filman, se dan clases de coaching”.

Las últimas palabras de Makintach

Antes de que el jurado se retirara a deliberar, la magistrada Makintach hizo uso de su derecho a dar sus últimas palabras, visiblemente emocionada: "Yo necesito hablar. Me han difamado tanto, tanto tiempo... La filmación no era oculta. Mis colegas la conocían. Fue un largo derrotero de difamación mediática".

Si bien reconoció haberse equivocado, insistió: "No cometí ningún delito, ninguna irregularidad". Agregó: "Ya no quiero pertenecer al sistema de Justicia".

¿Cuándo se conocerá el veredicto del jury a la jueza Julieta Makintach?

El veredicto se hará público hoy a las 10:00 hs y será transmitido por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.