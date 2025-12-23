Horror a la salida del boliche: la atacaron para robarle y le desfiguraron la cara

Una joven de 19 años denunció haber sido víctima de una agresión física y un robo en la madrugada del domingo a la salida de un boliche . El hecho ocurrió cerca de las 5.30 en la zona del Pasaje Mendoza al 100, en la ciudad de Trelew , y culminó con la damnificada internada por diversas lesiones.

De acuerdo con la denuncia, el episodio tuvo dos momentos. El primero sucedió dentro del boliche , donde la joven, identificada como Camila Nicole Torres, afirmó haber sido interceptada por un grupo de cuatro mujeres.

Según su relato, en ese lugar fue amenazada y golpeada con puños y patadas hasta caer al suelo. “Una de ellas me dijo ‘te voy a ir a buscar a tu casa’ y yo me asusté porque son capaces de venir a buscarme”, relató la joven en diálogo con Jornada. En ese contexto, aseguró que no buscó una confrontación y que decidió retirarse del lugar junto a una amiga para evitar una pelea.

Sin embargo, la situación continuó fuera del establecimiento. Cuando ambas se retiraban, volvieron a encontrarse con las mismas mujeres en inmediaciones del Teatro Verdi. De acuerdo con la denuncia, las agresoras descendieron de un automóvil Volkswagen Gol y retomaron el ataque en la vía pública.

Durante ese segundo episodio, Torres señaló que fue nuevamente golpeada y que, en ese contexto, le sustrajeron una cartera. En su interior llevaba un teléfono celular iPhone 13, documentación personal, un cargador y elementos de maquillaje.

Como consecuencia de la agresión, la joven sufrió golpes en el rostro y en la cabeza, además de haber sido pateada mientras se encontraba en el suelo. Personal médico constató hematomas en el rostro, costillas, brazos y piernas. Debido a esas lesiones, debió recibir atención en el Hospital Zonal de Trelew.

Respecto a versiones que circularon en redes sociales sobre un posible ataque racista, Torres aclaró que, si bien durante la agresión se escucharon insultos de ese tenor, no considera que ese haya sido el motivo principal. “Ella nos dice bolivianas, peruanas y esas cosas. Pero no fue una pelea racista; nunca hubo un motivo para que haya tanta bronca”, sostuvo.

La denuncia quedó a cargo de la División Policía de Investigaciones, mientras se avanza en la identificación de las agresoras y en la recuperación de los elementos robados.