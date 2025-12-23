Allanaron la casa del hermano de Manu Ginóbili y le secuestraron el celular: cuál es la causa

Leandro, el hermano del basquetbolista Manu Ginóbili , recibió el allanamiento de su vivienda en Bahía Blanca , donde le incautaron el celular en el marco de la investigación por la tragedia sucedida a causa de las inundaciones en diciembre de 2023.

En aquel entonces era presidente del club Bahiense del Norte y actualmente es uno de los tres imputados por la Justicia luego del fortísimo temporal que terminó con 13 muertos.

La Policía, por instrucción del fiscal Cristian Aguilar, ordenó incautar el celular de Leandro porque la fiscalía quiere analizar los chats de las horas posteriores a la tragedia.

Según reveló el diario La Nueva, la fiscalía explicó que la decisión del allanamiento se tomó luego de tomar varios testimoniales en los últimos días, que indicarían que en el celular puede haber respuestas. El fiscal Cristian Aguilar es quien lleva la causa.

La Policía allanó el domicilio de Leandro Ginóbili, ubicado sobre la calle Patricios al 200 en Bahía Blanca. Se trata de una medida de prueba solicitada por el Ministerio Público, que fue acatada por el imputado a través de su abogado defensor, Sebastián Cuevas.

¿De qué se acusa a Leandro Ginóbili y los otros imputados?

Los imputados son acusados de estrago culposo agravado y omisiones graves. Además de Leandro Ginóbili, en la lista de imputados está también la jefa del departamento Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberón.

¿Qué sucedió en el club Bahiense del Norte en diciembre de 2023?

El 16 de diciembre de 2023, a causa del temporal, uno de los más afectados fue Bahiense del Norte, el club del que surgió "Manu" y entonces presidido por su hermano Leandro, dado que sufrió la caída de su techo mientras se llevaba a cabo una actividad de patín.

Ocho de los 13 muertos fueron como consecuencia del colapso y la caída del techo durante un temporal con fuertes vientos y lluvia.

¿Quiénes fueron las víctimas fatales en el club?

Los fallecidos fueron Juliana Barquero, Rubén Baldi (menor de edad), Benicio Baldi, Adriana María Contento, Norma Gladis Nieto, María Laura Rodríguez, Federico Duo y Diego Carrasco.

¿Qué busca la Justicia con el análisis del celular?

La fiscalía espera encontrar en los mensajes del celular de Leandro Ginóbili información relevante sobre las decisiones tomadas en las horas posteriores a la tragedia. Los testimonios recabados en los últimos días sugirieron que el dispositivo podría contener evidencia clave para esclarecer las responsabilidades en el colapso del techo del club durante la actividad de patín.