La condena que recibió el empleado de seguridad de un boliche que golpeó brutalmente a un joven

La brutal paliza que recibió Alejandro Agustín Rosales en noviembre del año pasado en la puerta del boliche El Santo desembocó en la detención y posterior condena de Flavio Darío Zeballos. El empleado que golpeó al joven en la nuca recibió la pena de 3 años de prisión luego de confesar el ataque ante la Justicia.

El fallo contra el responsable del crimen, quien a pesar de trabajar como miembro de la seguridad del establecimiento estaba anotado como encargado de mantenimiento, fue dictado por la jueza Sonia Yornet, del Juzgado Penal Colegiado N°2 , quien homologó el acuerdo entre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y la defensa del condenado.

Fue en la madrugada del domingo 17 de noviembre de 2024 cuando una pelea desatada a la salida del boliche dejó a Rosales, en ese entonces de 24 años, con una fractura en el cráneo por la que terminó internado en el Hospital Central.

El contexto en el que se había dado el golpe de Zeballos, de 42 años, fue investigado arduamente por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Sin embargo, poco después salió a la luz el video de las cámaras de seguridad del local, el que arrojó luz sobre las condiciones del ataque.

En este se pudo ver como el trabajador del boliche golpeó al joven por atrás luego que este arrojara algún objeto a otras personas presuntamente involucradas en la pelea que se desató esa madrugada.

Apenas unos días después de que se diera a conocer esta evidencia fílmica, Zeballos fue detenido e imputado como único apuntado por el ataque. En ese momento, el miembro de la seguridad del boliche fue acusado de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa, esto al entender que el condenado había aprovechado un momento en el que la víctima estaba indefensa para atacarlo.

image El momento de la detención de Zeballos, días después de atacar a Rosales.

Esta calificación suponía para Zeballos una pena de 5 a 15 años tras las rejas. No obstante, finalmente su confesión se dio bajo el delito de lesiones graves agravadas por alevosía, la que le terminó significando una pena de 3 años de prisión efectiva a raíz de un juicio abreviado.

Rosales logró recuperarse y sobrevivió al brutal golpe, pero la causa siguió adelante por más de un año, terminando en esta condena para el empleado del boliche ubicado en Rodeo del Medio, Maipú.