Horror en Córdoba: encontraron muerto a un turista en un kayak

El hallazgo se realizó en el Lago Los Molinos, Valle de Calamuchita, Córdoba. El hombre se llamaba Gustavo Daniel Argarañaz.

La policía de Córdoba encontró muerto a un turista en un kayak en el Lago Los Molinos, Valle de Calamuchita. Actualmente, la Justicia lleva adelante una investigación para saber qué ocurrió.

El aviso a los efectivos fue dado por un hombre que navegaba por el lago y vio a la víctima desvanecida sobre la embarcación.

Luego de un primer operativo, fuentes policiales confirmaron que el turista se llamaba Gustavo Daniel Argarañaz, de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. También se supo que estaba vacacionando solo.

Qué se sabe hasta ahora de la muerte del turista Policía de Córdoba La Policía de Córdoba investiga el caso. X @PoliciaCbaOf Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento, según indicaron los medios locales. Los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de Argarañaz y determinar si sufrió un accidente, una descompensación o si hubo otro factor que provocó la tragedia. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.