Hipoglucemia, cortes y ahogamiento: el informe reveló cómo murieron la mujer y su hijo en el hotel

La autopsia reveló cómo murieron la mujer y su hijo en un hotel de Recoleta. La mujer habría asesinado a su hijo y luego se habría suicidado.

El informe reveló que el nene murió por asfixia luego de ser sumergido en la bañera y la mujer debido a la gravedad de los cortes.

El pasado viernes se dio un trágico hallazgo después de que una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueran hallados sin vida en su cuarto, en un hotel de Recoleta. La mujer había sido encontrada con cortes en sus brazos. Ahora se conoció el informe que detalla las razones de los decesos.

Gisela Mercedes Yurka y su hijo, Gabriel Saru Ovejero, fueron encontrados después de que el personal del hotel ingresara al cuarto al no recibir respuesta para el check out previsto. Al ingresar, descubrieron los cuerpos sin vida, donde no había rastros de ingreso forzado y las víctimas no presentaban lesiones que correspondieran con ese hecho.

Al iniciar la investigación, las autoridades junto a personal del hotel encontraron los cuerpos en el baño, donde había gran cantidad de sangre, un bisturí, dosis de insulina y jeringas.

El informe sobre la muerte de la mujer y su hijo Según determinó la autopsia, el pequeño falleció producto de una hipoglucemia, correspondiente con la insulina y las jeringas encontradas, y por asfixia por sumersión.

Mientras que Gisela Mercedes Yurka fue encontrada con 11 cortes en los dos antebrazos y dos en el cuello. Lesiones que, según determinaron, fueron todas autoinfligidas. Además, también presentaba hipoglucemia.