Hallaron con vida a la hermana de Marcos Acuña: apareció en una zona rural de Zapala tras días de búsqueda

La mujer de 42 padece esquizofrenia y apareció este domingo de madrugada en Zapala tras varias horas de búsqueda y fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

La hermana de Marcos Acuña, fue encontrada este domingo por la madrugada y ya fue trasladada a un hospital.

Un momento de desesperación se vivió este jueves tras la desaparición de Fabiana Edith Muñoz, la hermana de Marcos Acuña, el actual jugador de River. La mujer de 42 años había desaparecido en la ciudad de Zapala, Neuquén, y tras días de intensa búsqueda, fue hallada este domingo por la madrugada en una zona rural.

Fabiana, es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del jugador de la Selección Argentina y actual jugador de River, Marcos Acuña. Según informaron, padece de esquizofrenia y permanecía extraviada desde el jueves por la tarde, cuando fue vista por última vez en su domicilio de la calle Antártida Argentina, casa 26.

El hallazgo de la hermana del Huevo Acuña La Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, había emitido un pedido “Ubicación y Paradero” con la información más precisa posible. Ahora, este domingo por la madrugada, la mujer fue hallada con vida en una zona rural de Zapala.

Según expresaron, "fue encontrada con vida esta madrugada por la policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala. Fabiana fue encontrada cerca de las 3:25 al pie del tanque de agua, en la zona de bardas", agregaron.