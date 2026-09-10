Hallaron un cuerpo en Río Negro y analizan si es Kevin Hernández, un joven desaparecido desde hace meses

El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición en inmediaciones de un cementerio de Río Negro y todavía no pudo ser identificado.

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado el miércoles en Río Negro y los investigadores analizan si podría tratarse de Kevin Hernández, el joven de 26 años desaparecido el 22 de febrero en la localidad de Lamarque.

El hallazgo provocó un operativo policial desde las primeras horas de la tarde. En el lugar trabajan efectivos junto con integrantes del Cuerpo de Investigaciones, la Brigada Motorizada y el gabinete de Criminalística. El sector permanece cerrado y los accesos están custodiados para restringir el ingreso del público mientras avanzan las tareas de relevamiento.

Hasta el momento, no se determinó la identidad del cuerpo ni la causa del fallecimiento. Por las condiciones en las que fue encontrado y el tiempo transcurrido, podría haber permanecido sumergido durante un período prolongado. No obstante, una fuente policial indicó que la vestimenta y el calzado encontrados podrían coincidir con los que llevaba Kevin Hernández al momento de su desaparición. Sin embargo, todavía no se confirmó que el cuerpo pertenezca al joven.

Quién es Kevin Hernández y cuándo desapareció Kevin Hernández tiene 26 años y desapareció el 22 de febrero en la localidad rionegrina de Lamarque. Desde entonces, fuerzas de seguridad y otros organismos desplegaron diferentes operativos para intentar localizarlo. Durante los meses posteriores se realizaron rastrillajes en distintos sectores de la localidad y sus alrededores.

El cementerio de la localidad de Lamarque donde fue hallado el cuerpo sin vida. Gentileza LM Neuquén La búsqueda también provocó movilizaciones de vecinos que reclamaron por su aparición. En medio de la repercusión del caso, la Municipalidad de Lamarque decidió suspender la Fiesta Nacional del Tomate. El hallazgo de este miércoles abrió una nueva instancia dentro de la investigación. Los peritajes deberán determinar la identidad del cuerpo y establecer las circunstancias del fallecimiento.