Grave accidente en Luján de Cuyo: una jubilada de 76 años fue atropellada por un camión

El accidente ocurrió en la zona de Quintana y Acceso Sur. La mujer sufrió policontusiones y fue trasladada al Hospital Español.

Una mujer de 76 años fue atropellada por un camión la tarde de este viernes en Luján de Cuyo. Tras el accidente la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Español, luego de que médicos constataran que sufrió policontusiones. El conductor dio negativo el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.30, hora en que ingresó un llamado a la línea de emergencias 911 alertando sobre un siniestro vial zona de calle Quintana y Acceso Sur. Ante eso, se desplazaron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) esa intersección.

Al arribar, los efectivos constataron que una mujer había sido embestida por un camión Volvo. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo circulaba momentos antes por una lateral oeste de la Ruta 40 cuando, por razones que se intentan establecer, colisionó a la peatona.

El estado de la víctima del accidente El profesional de la salud del SEC asistió a la mujer y le diagnosticó policontusión. Posteriormente, tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Español para continuar con la atención médica.