Gianinna Maradona se quebró durante el juicio: "Dejaron a mi hijo sin abuelo"

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Qué declaró Gianinna Maradona

Esta mañana, Gianinna Maradona declaró y describió un fuerte deterioro en la salud de su padre en los meses previos a su muerte. “Mi papá estaba perdido en tiempo y espacio. No me podían decir que estaba bien, no estaba para nada bien”, sostuvo ante el tribunal.

En su testimonio, relató episodios de desorientación y angustia. Recordó una conversación en octubre de 2020 en la que Diego confundió la fecha de su cumpleaños: “Me dijo que había sido el día anterior”, contó, y aseguró que tras ese episodio alertó a Leopoldo Luque y a integrantes del entorno.

Gianinna también hizo foco en el deterioro físico y cognitivo del exfutbolista. “Estaba muy mal. Cada vez le costaba más caminar, interactuar y conectarse”, señaló, y agregó que le explicaban que se trataba de efectos de la medicación o del consumo de alcohol, aunque su estado “empeoraba cada vez más”.

Además, cuestionó el manejo del entorno cercano y apuntó a posibles maniobras para limitar el contacto. “Cada vez que decía que iba a verlo, le ponían más pastillas o le daban alcohol para generar una situación fea y que me quiera ir”, lamentó.

Sobre el cumpleaños número 60, lo describió como un momento crítico: “Estaba con la mirada perdida… no se reconocía a sí mismo”, relató. También, indicó que existía falta de información clara sobre su tratamiento: “Pedimos saber qué medicación consumía, pero no nos explicaban”.

En ese contexto, sostuvo que la evolución clínica generaba preocupación constante: “Mi papá era la persona más rápida del planeta y estaba cada vez peor”.