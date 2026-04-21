Dos presos intentaron fugarse en el Corredor del Oeste mientras eran trasladados al Hospital Central

Dos presos fueron atrapados luego de protagonizar un intento de fuga la madrugada de este martes en el Corredor del Oeste , en Godoy Cruz . Los internos, identificados como Jesús Chomiuk Arancibia y Pablo Morales Rondino , estaban siendo trasladados al Hospital Central a bordo de una movilidad penitenciaria.

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ todo ocurrió alrededor de las 6.45 cuando un móvil del Servicio Penitenciario se desplazaba por la citada autopista mendocina, con Chomiuk Arancibia y Morales Rondino a bordo, quienes tenían turnos médicos programados en el nosocomio de calle Alem de la Ciudad de Mendoza.

Mientras pasaban por el cruce con calle Pellegrini, los reos violentaron una puerta lateral del vehículo oficial y salieron corriendo a pie con el objetivo de darse a la fuga.

Inmediatamente, los guardiacárceles de la Unidad Seguridad y Traslado Zona Oeste , a cargo del desplazamiento, frenaron la movilidad y salieron tras los internos, dándoles alcance a unos 200 metros, indicaron las fuentes consultadas por este portal.

De esa manera, los sujetos fueron asegurados y se los trasladó nuevamente a su lugar de alojamiento, en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte .

El perfil de los presos que intentaron fugarse

Fuentes allegadas al hecho señalaron que Chomiuk Arancibia se encuentra tras las rejas acusado por el asesinato de su hermano Guillermo Maicol Chomiuk Arancibia, de 35 años, ocurrido el 21 de julio de 2024 en Lavalle.

En tanto, Morales Rondino, más conocido como el Piojo, contaba con antecedentes de fuga, ya que en marzo de 2020, apenas iniciada la cuarentena por la pandemia del Covid-19, escapó junto a otros detenidos de la Alcaidía N°1, que funcionaba en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza. En esa oportunidad, se encontraba imputado por un robo agravado.