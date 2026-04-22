"Ganaba entre 6 mil y 7 mil dólares": la polémica entrevista a Gianfranco Gaspar Núñez, el creador de "Argentina Casting"

La semana pasada, Gianfranco Gaspar Núñez fue detenido acusado de liderar una red de explotación sexual digital que operaba a través de la plataforma “ Argentina Casting ”. En estos momentos, se encuentra bajo prisión preventiva.

Antes de ser detenido acusado de explotación sexual y trata de personas, Núñez había dado una entrevista en la que reveló detalles sobre el funcionamiento de su plataforma y el origen del negocio. El joven de 30 años se mostraba como un emprendedor digital y hablaba abiertamente de los ingresos que generaba. “Con la página estoy generando entre 6 mil y 7 mil dólares al mes ”, aseguró.

Núñez detalló cómo comenzó el proyecto: “Yo tenía una plata ahorrada y dije: 'bueno, le pago a unas pibas para grabar'. Los voy vendiendo los videos a ver qué onda”.

Según comentó, los primeros meses no fueron exitosos. “Fueron como cuatro o cinco meses de estar perdiendo plata”, señaló. Sin embargo, con el tiempo, el negocio comenzó a crecer, impulsado por la circulación del contenido. “A mí me ayudó un montón que se filtren los videos”, admitió.

La difusión del contenido y el enojo de las mujeres

El acusado le había prometido a las mujeres que el material no se vería en el país, pero eso no se sucedió. “Hubo un par que se enojaron”, dijo, sobre la reacción de algunas de las participantes.

En ese sentido, también reconoció que el riesgo existía desde el inicio. “Este tipo de contenido se puede filtrar y el riesgo existía”, sostuvo.

Con el crecimiento de la plataforma, Núñez aseguró que tomó la decisión de dejar de restringir el acceso desde Argentina. “Al principio tenía la página bloqueada para Argentina. Pero después me di cuenta que el que quería entrar, entraba, y era al pedo prometerle algo a las chicas que tarde o temprano se iba a filtrar”, manifestó.

“Decidí habilitarlo para Argentina y les dije a las chicas que el video se podía filtrar”, agregó.

Cómo operaba la red

Núñez se presentaba como productor audiovisual y ofrecía pagos en efectivo a cambio de filmar videos de contenido sexual. A las víctimas les aseguraba que el material sería comercializado únicamente en el exterior, con el objetivo de resguardar su identidad en el país.

Sin embargo, la investigación determinó que los videos eran posteriormente viralizados en distintas plataformas digitales y grupos cerrados, sin el consentimiento de las mujeres, mientras el acusado obtenía ganancias con su difusión.

Argentina Casting detenido

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el detenido “engañaba, filmaba y nunca pagaba”, en el marco de una operatoria que combinaba captación, abuso de confianza y explotación.

El operativo

El procedimiento fue denominado “Casting para Preso” y se desarrolló de manera simultánea en Rosario, Buenos Aires y Misiones. Durante los allanamientos, los investigadores detectaron más de 150 videos vinculados a la maniobra.

Video: así fue la detención de Núñez

Quién es el creador de Argentina Casting, que fue detenido por grabar y estafar a mujeres y menores

El Ministerio de Seguridad destacó que el caso forma parte de una serie de acciones orientadas a combatir la ciberdelincuencia y la explotación en entornos digitales.

Actualmente, Núñez se encuentra detenido con prisión preventiva, acusado de trata de personas y explotación sexual digital. En paralelo, se continúan recolectando pruebas y testimonios para identificar a otras posibles víctimas y determinar si hubo más personas involucradas en la organización.