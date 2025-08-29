Fito, el perro policía que volvió a ser clave para recuperar elementos robados en la Zona Este

El perro policía Fito volvió a ser clave en la investigación por un robo en la Zona Este y con sus habilidades de rastreo ayudó recuperar los elementos sustraídos en el hecho. Días atrás, el can colaboró en otros dos procedimientos por delitos contra la propiedad y hasta pudo localizar a dos sospechosos que terminaron detenidos.

Fuentes policiales relataron que el último operativo que contó con la participación del perro rastreador, integrante del Cuerpo de Canes , se desarrolló en el distrito de Los Barriales , en Junín .

Fue a partir de la denuncia del robo de 30 caños de una caldera, que los efectivos realizaron rastrillajes en zonas rurales con la intervención del can adiestrado. Así, luego de recorrer cientos de metros entre fincas y terrenos incultos, llegaron hasta una propiedad de la ruta 60 .

Luego, continuó por un terreno vecino y guio por más de un kilómetro a los uniformados, terminando el recorrido en un descampado donde malvivientes habían ocultado los materiales sustraídos, que fueron secuestrados y posteriormente restituidos a su propietario.

Otros robos resueltos por el perro

No es la primera vez que Fito resulta determinante en este tipo de casos. Poco más de una semana atrás, el perro policía encabezó dos rastreos en la Zona Este, que permitieron recuperar objetos robados en propiedades rurales y hasta condujeron a la detención de dos sospechosos.

Uno de los hechos ocurrió en el distrito de Las Catitas, Santa Rosa, donde el can guio a los policías hasta un domicilio, donde se recuperó una garrafa denunciada como robada.

FotoJet - 2025-08-20T165743.248 El perro rastreador durante los procedimientos que se hicieron días atrás en Santa Rosa y San Martín. Gentileza.

Ese mismo día, en San Martín, otro operativo se desplegó en calle La Junta con la intervención de Fito. El perro ayudó a localizar animales que fueron sustraídos y posteriormente faenados. Pero eso no fue todo, ya que localizó a dos hombres señalados como responsables del ilícito, quienes fueron aprehendidos por los efectivos. En el procedimiento también hallaron un caballo y una yegua que habían sido robados.