"Fiesta del propofol": Hernán Boveri rompió el silencio y explicó los fármacos hallados en su casa

El anestesiólogo Hernán Boveri negó haber sustraído fentanilo y propofol del Hospital Italiano, y aseguró que los medicamentos eran para su perro.

Hernan Boveri negó las acusasiones y justificó que los medicamentos eran para un tratamiento para su perro.

El anestesiólogo Hernán Boveri, imputado por presunta administración fraudulenta, negó haber sustraído fentanilo y propofol del Hospital Italiano y aseguró que los medicamentos hallados en su domicilio eran para el tratamiento oncológico de su perro. La Justicia investiga cómo estos fármacos de uso intrahospitalario habrían salido del circuito legal.

Investigan salida de fármacos del Hospital Italiano En el marco de la causa, el 13 de marzo de 2026 se realizaron allanamientos en su domicilio, donde las autoridades secuestraron jeringas, ampollas, insumos médicos y dispositivos electrónicos que ahora son analizados como parte de la investigación para determinar el origen y destino de los fármacos.

La justificación ante los medicamentos encontrados En su declaración, Boveri sostuvo que las jeringas encontradas en su departamento no estaban destinadas al uso humano, sino que eran utilizadas para el tratamiento oncológico de su perro. También señaló que algunos de los medicamentos hallados se encontraban vencidos y que, aun en caso de no estarlo, no podrían haberse utilizado sin el equipamiento médico específico necesario para su administración, el cual —según afirmó— no poseía en su domicilio.

Allanamientos y elementos secuestrados Los operativos judiciales se llevaron a cabo el 13 de marzo de 2026. Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron jeringas de distintos tamaños, ampollas, envases médicos, cajas con insumos y bolsas transparentes rotuladas como material incautado.