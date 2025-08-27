Femicidio de la docente en San Rafael: se confirmó de qué murió Rocío Collado

"En el día de la fecha -27 de agosto- les informamos sobre el caso referido, que el fiscal a cargo de la investigación -Dr. Iván Ábalos- dio a conocer que por estas horas se encuentra a la espera de los resultados de la necropsia efectuada por el Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, hasta el momento y en función de las pruebas PRELIMINARES se indica que la muerte de Rocío Marciel Collado se produjo por asfixia", expresó el Cuerpo Médico Forense.