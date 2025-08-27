Femicidio de la docente en San Rafael: se confirmó de qué murió Rocío Collado
El resultado de la autopsia confirmó que finalmente Rocío Marciel Collado murió de asfixia.
El Ministerio Público Fiscal confirmó este miércoles el resultado de la autopsia tras la muerte de Rocío Marciel Collado. El mismo arrojó que la mujer falleció por asfixia.
"En el día de la fecha -27 de agosto- les informamos sobre el caso referido, que el fiscal a cargo de la investigación -Dr. Iván Ábalos- dio a conocer que por estas horas se encuentra a la espera de los resultados de la necropsia efectuada por el Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, hasta el momento y en función de las pruebas PRELIMINARES se indica que la muerte de Rocío Marciel Collado se produjo por asfixia", expresó el Cuerpo Médico Forense.
En tanto que además, se aguarda el alta médica del aprehendido y principal sospechoso a los fines de proceder a su imputación formal.