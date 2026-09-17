Facundo Moyano pidió dejar sin efecto la perimetral mientras investigan encuentros clandestinos con Candela Arizaga

En medio de la causa judicial que lo involucra, Facundo Moyano presentó un escrito ante la Justicia porteña para solicitar el levantamiento de la orden perimetral que le prohíbe acercarse a su novia, la modelo Candela Arizaga. La solicitud del exdiputado se suma a un pedido idéntico realizado por la propia Arizaga. Sin embargo, la Fiscalía decidió mantener vigentes las medidas cautelares de protección mientras avanza con la recolección de pruebas.

Los abogados defensores de Moyano fundamentaron el reclamo al sostener que las declaraciones testimoniales recabadas en el expediente no aportaron elementos de convicción que ratifiquen los hechos imputados. Pese a los planteos de ambas partes para dejar sin efecto la medida, la Fiscalía sostiene la restricción que le impide al dirigente acercarse a menos de 300 metros de la modelo o entablar cualquier tipo de contacto.

Candela se expresó en redes. Instagram @candelamagaliok Investigan presuntos encuentros clandestinos en un hotel céntrico El pedido de levantamiento coincide con la apertura de una investigación de oficio promovida por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para determinar si la pareja quebrantó la orden de restricción vigente. La sospecha se originó tras el reporte de supuestos encuentros concretados en un hotel del microcentro porteño.