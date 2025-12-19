Extraditaron a un temible narco uruguayo acusado de planear un atentado contra una fiscal y traficar droga a Europa

El temible narco uruguayo Fernando Fernández Albin , quien está acusado de traficar droga a gran escala y planificar un atentado contra una fiscal de su país, fue extraditado.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía Federal Argentina, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional, en cumplimiento de un pedido de captura internacional con notificación roja de Interpol.

La solicitud de extradición había sido formulada por la Fiscalía Letrada Penal de Estupefacientes del Primer Turno de Montevideo y por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado del Uruguay, que investigan a Fernández Albin por “actividades vinculadas al narcotráfico, el contrabando y otros delitos complejos”, según consta en el expediente judicial.

De acuerdo con la acusación, Fernández Albin es señalado como uno de los integrantes de una estructura narcocriminal dedicada al tráfico internacional de drogas y, además, como el presunto responsable de haber planificado un atentado con armas de fuego contra la fiscal uruguaya Mónica Ferrero. Para los investigadores, se trata de un imputado “de alto valor estratégico” dentro de las causas vinculadas al crimen organizado en Uruguay.

La investigación que permitió localizarlo en la Argentina se inició el 3 de octubre, a partir de información aportada por la filial uruguaya de la Drug Enforcement Administration (DEA), que alertó sobre la presencia del narcotraficante en territorio argentino luego de haber sido liberado recientemente de una unidad penitenciaria en su país.

Dónde estaba refugiado

Según el informe remitido por la DEA a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, Fernández Albin había ingresado al país el 27 de junio de 2025 y se encontraba alojado en un departamento ubicado en las inmediaciones de la avenida Rivadavia y la calle Pumacahua, en el barrio porteño de Flores.

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini, y con la participación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), los investigadores montaron un dispositivo de vigilancia discreto en la zona.

Durante el avance de la pesquisa, los investigadores confirmaron que el prófugo también estaba vinculado a la causa conocida como “Nueva Era”, una investigación de alto impacto en la que, en agosto pasado, se incautaron cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, cuyo destino final era Europa.

Detención, extradición y entrega a Uruguay

El 20 de noviembre, tras confirmar sus movimientos, efectivos federales detuvieron a Fernández Albin en la vía pública, en inmediaciones de la calle Terrero al 100. Desde entonces, quedó a disposición de la justicia argentina mientras se tramitaba su extradición, que fue concedida el pasado 15 de diciembre.

Con la autorización judicial, la Cancillería Argentina notificó a las autoridades uruguayas que el imputado se encontraba en condiciones de ser trasladado. En las últimas horas, una aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya arribó al Aeropuerto de San Fernando, donde una comitiva policial del país vecino tomó custodia del narcotraficante.

De esta manera, Fernández Albin fue extraditado para comparecer ante la justicia uruguaya, acusado de narcotráfico internacional, contrabando y de haber planificado un atentado contra una funcionaria judicial, en una causa que lo ubica en el centro del crimen organizado regional.