Expediente Paula Toledo: un crimen de horror que fue lavado por un mal trabajo judicial y dejó libre a los asesinos

Conocida por su círculo íntimo como Poli, Paula Toledo quedará en la memoria de su familia y amigos para siempre como también lo hace en el duro recuerdo de los mendocinos. La joven oriunda del departamento de San Rafael fue abusada, golpeada y asesinada en una casa abandonada del barrio El Sosneado, un caso que nunca dejará de resonar cuando se habla de violencia de género , femicidios e injusticias.

De acuerdo a archivos de entrevistas y conversaciones con sus familiares, sobretodo su madre Nuri Ribotta, Paula era una joven de baja autoestima, siempre se sentía vulnerable, pero se destacaba particularmente por ser una persona confiada, característica que tal vez la llevó por un camino para nada esperado que culminó con su muerte en el año 2003 cuando tenía solamente 19 años.

Este caso ha sido estudiado por años debido a la negligencia de los peritos y médico forense, por lo que el equipo Evidentia hizo una investigación profunda junto a MDZ para aclarar punto por punto el crimen de Paula Toledo. El grupo especialista en criminalística y siniestrología vial está conformado por María de los Ángeles Videla, María Victoria Gaviola, Martina Guadalupe Lostes y Valentina González, con el apoyo multimedial de Milagros Lostes.

La noche del 30 de octubre de ese año, Paula Toledo se encontraba tranquila en su casa mientras su familia dormía. Disfrutando de la soledad como en tantos momentos de su día, la joven se vio sorprendida por la visita inesperada de un hombre que ella consideraba amigo: Marcos Graín.

Entre diversos temas de charlas, Toledo siguió los pasos de Graín hacia el exterior de su casa y dejó la puerta abierta con el deseo de volver. Aunque conocía a Graín hace poco, consideró una buena oportunidad para pasar tiempo juntos; sin embargo, su destino le tenía preparada una noche que miles de personas recordarán y que solo ella sufrió en carne propia.

Llegaron a una casa abandonada de la zona que muchos usaban para su entretenimiento y allí dentro la esperaban Víctor Echegaray, Alejandro Echegaray, Cristian Torres, Jorge Sánchez, Iván Gauna y Andrés Maravilla. Aunque nunca se supo si hubo un plan premeditado para la llegada de Toledo al lugar, todo se desvirtuó cuando los hombres sugirieron el deseo de tener relaciones sexuales con ella.

images.jpg Cientos de personas se reunían pidiendo Justicia. Captura de video Historias Innecesarias Damián Kuc

La insistencia no cesó durante la noche y la negativa de Poli tampoco, por lo que los jóvenes optaron por hacerlo en contra de su voluntad. Paula Toledo fue quemada con cigarrillos, golpeada, torturada y abusada en manada, es decir de manera grupal. Luego del abuso sexual, los jóvenes la asesinaron y arrastraron lejos de la casa tirándola dentro de una acequia.

El estudio científico-policial que fue tan trágico como el mismo crimen

En un crimen de este nivel, la autopsia era un estudio clave y determinante que luego se tomaría en cuenta a la hora de generar las correspondientes condenas a quienes lo concretaron. Sin embargo, en la muerte de Paula Toledo no fue así.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 13.06.29 El doctor Francisco Talío en pleno juicio. Captura de video Historias Innecesarias Damián Kuc

Antes del aberrante trabajo por parte del médico a cargo de la necropsia, cuando el cuerpo de Toledo fue hallado en la casa abandonada, no se preservó la escena del crimen. Aunque se trata de un paso clave en una investigación, se permitió el tránsito de personas, la contaminación del espacio con pisadas y, de esta manera, se imposibilitó por completo la tarea del levantamiento de muestras en el lugar.

Por otro lado, el médico forense encargado de realizar la autopsia sobre el cuerpo de Toledo fue Francisco Talío y, lejos de recordarse como un buen profesional, es destacado por ser artífice de los puntos más oscuros y negligentes de este caso. Una vez el cuerpo de la víctima llegó a sus manos, ordenó que lo lavaran con agua y desinfectantes, algo que afectó por completo la posterior extracción de muestras biológicas.

La ciencia del crimen el caso de Paula Toledo 4 Graín en uno de los juicios por el caso Toledo. Captura de video Historias Innecesarias Damián Kuc

De esta manera, Talío permitió que material genético como semen, pelos y piel de los agresores fuera eliminado por completo y así obstaculizó todo el procedimiento posterior. Este detalle pudo ser confirmado 16 años después cuando se dio a conocer que se había ocultado un VHS que prueba la terrible y equívoca decisión del forense.

Como si esto no fuera un error gravísimo, se le sumaron algunos más con el correr del tiempo. En la misma autopsia, Talío utilizó únicamente dos hisopos para la toma de muestras cuando los datos recolectados hasta ese momento referían a más de dos personas involucradas en el ataque.

marcos grain Marcos Graín fue el único condenado del caso. Captura de video Historias Innecesarias Damián Kuc

Más allá del cuerpo de Paula, elementos como la ropa que utilizó esa noche eran claves para recolectar más evidencia; sin embargo, cuando el segundo juicio solicitó estos elementos se dió a conocer que una persona desconocida los donó a la beneficiencia y ya no se encontraban disponibles.

Impunidad a los criminales e injusticia a la familia de Paula Toledo

El paso a paso de una investigación que debió ser ardua y profunda no se cumplió en absoluto dentro del caso de Paula Toledo. Esto tuvo como resultado un trabajo judicial que se llenó de huecos y juicios eternos para llegar a condenas que tanto la familia de la víctima como los mendocinos no lograron aceptar.

El crimen ocurrió en el año 2003, sin embargo, el primer juicio tuvo lugar tres años después, donde solamente se juzgó a los hermanos Echegaray, a Maravilla y a Gauna porque Marcos Graín se encontraba prófugo. Ante la falta de pruebas en su contra debido al mal trabajo forense, fueron absueltos por el beneficio de la duda y quedaron en libertad.

EuEQvzmWYAAwSTs.jpg El caso de Paula Toledo sigue calando hondo en el departamento de San Rafael. Captura de video Historias Innecesarias Damián Kuc

Lo mismo ocurrió en el año 2011 cuando Graín fue capturado y luego dejado en libertad ante la falta de pruebas. Aun así, la familia de Paula Toledo nunca dejó de luchar y, con la ayuda de la Suprema Corte de Justicia, en el 2021 se llevó a cabo un tercer juicio solamente con Marcos Graín como protagonista. En esta ocasión, se lo condenó a 11 años de prisión con la calificación de partícipe necesario y debido a testimonios y prueba de indicios porque las pruebas biológicas no existían.

La ciencia del crimen el caso de Paula Toledo 5 Imágenes documentales de uno de los juicios por el caso de Paula Toledo. Captura de video Historias Innecesarias Damián Kuc

Paula Toledo fue abusada vaginal y analmente por un grupo de jóvenes, es decir, en manada. Durante esa noche sufrió de quemaduras en todo su cuerpo y golpes con botellas de vidrio. Su causa de muerte fue calificada como inhibición vagal: la violencia del hecho provocó un reflejo del sistema nervioso que terminó por parar su corazón. Hoy, todos los culpables de su muerte continúan una vida común y corriente en libertad.

De acuerdo a la investigación del grupo Evidentia, la condena final fue leve y los asesinos directos quedaron impunes únicamente porque el sistema científico-forense falló en las primeras 24 horas. Se trata de un caso que sirve "como manual de todo lo que no debe hacerse en una investigación".