"Estoy vivo para contarlo": rompió el silencio el hombre al que se le cayó un pedazo de vidrio en un bar de Palermo
El sábado pasado un blindex se desprendió de un balcón y cayó sobre un hombre. Qué dijo la víctima.
Un terrible episodio tuvo lugar el sábado pasado en el barrio porteño de Palermo. Una cámara de seguridad registró el momento en el que un blindex se desprendió de un balcón y cayó sobre un hombre. Producto del fuerte impacto, quedó inconsciente y resultó herido.
Video: el momento en el que se le cayó un vidrio en la cabeza
Qué dijo la víctima
En las últimas horas, Pablo habló con los medios y manifestó que está vivo de milagro. “Podía haber perdido el brazo o la muerte directamente. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto era el Cementerio de la Chacarita”, expresó, en diálogo con América.
Te Podría Interesar
“Le doy gracias a Dios que estoy vivo. Tengo complicaciones, me duele mucho la cabeza, el brazo y ahora tengo que hacer rehabilitación”, señaló. El hombre presentaba un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza.
Por último, en cuanto a su día a día, detalló que “no es nada fácil, tengo que arreglármela con un solo brazo”.
Así quedó el bar tras el hecho
La secuencia ocurrió en la cafetería y panadería Candela, ubicada en el cruce de las calles Ciudad de la Paz y Newbery. En las últimas horas, se viralizaron fotos de cómo quedó el local tras lo ocurrido.
En las imágenes se observa que la mesa negro quedó abollada, mientras que el vidrio quedó esparcido por la vereda, completamente destruido.