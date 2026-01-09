"Estoy vivo para contarlo": rompió el silencio el hombre al que se le cayó un pedazo de vidrio en un bar de Palermo

El sábado pasado un blindex se desprendió de un balcón y cayó sobre un hombre. Qué dijo la víctima.

Un terrible episodio tuvo lugar el sábado pasado en el barrio porteño de Palermo. Una cámara de seguridad registró el momento en el que un blindex se desprendió de un balcón y cayó sobre un hombre. Producto del fuerte impacto, quedó inconsciente y resultó herido.

Video: el momento en el que se le cayó un vidrio en la cabeza Estaba tomando algo en un bar de Palermo y le cayó un pedazo de vidrio en la cabeza Qué dijo la víctima En las últimas horas, Pablo habló con los medios y manifestó que está vivo de milagro. “Podía haber perdido el brazo o la muerte directamente. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto era el Cementerio de la Chacarita”, expresó, en diálogo con América.

“Le doy gracias a Dios que estoy vivo. Tengo complicaciones, me duele mucho la cabeza, el brazo y ahora tengo que hacer rehabilitación”, señaló. El hombre presentaba un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza.

Por último, en cuanto a su día a día, detalló que “no es nada fácil, tengo que arreglármela con un solo brazo”.

Así quedó el bar tras el hecho La secuencia ocurrió en la cafetería y panadería Candela, ubicada en el cruce de las calles Ciudad de la Paz y Newbery. En las últimas horas, se viralizaron fotos de cómo quedó el local tras lo ocurrido.