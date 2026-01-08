Así quedó el bar de Palermo tras la caída de un vidrio que noqueó a un vecino
Una de las cámaras de seguridad registró el momento en el que un blindex se desprendió de un balcón y cayó sobre un hombre.
Un terrible episodio tuvo lugar el sábado pasado en el barrio porteño de Palermo. Una cámara de seguridad registró el momento en el que un blindex se desprendió de un balcón y cayó sobre un hombre. Producto del fuerte impacto, quedó inconsciente y resultó herido.
Así quedó el bar tras el hecho
La secuencia ocurrió en la cafetería y panadería Candela, ubicada en el cruce de las calles Ciudad de la Paz y Newbery. En las últimas horas, se viralizaron fotos de cómo quedó el local tras lo ocurrido.
En las imágenes se observa que la mesa negro quedó abollada, mientras que el vidrio quedó esparcido por la vereda, completamente destruido.
Cómo fue la escalofriante secuencia
Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento en el que un blindex que se encontraba en la ventana de un departamento cayó sobre la cabeza del hombre.
Video: el momento en el que se le cayó un vidrio en la cabeza
Producto del fuerte impacto el joven quedó inconsciente. Inmediatamente, personal de la Comisaría Vecinal 14B se hizo presente en el lugar, al igual que el SAME. La víctima presentaba un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza. Según trascendió, la víctima se encuentra fuera de peligro.
A su vez, personal de los Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del cual se desprendió el blindex y retiraron un segundo panel que había quedado en la ventana.
La causa quedó a cargo de Amanda Berstein, de la Unidad de Flagrancia Norte, quien busca establecer qué ocurrió con el blindex y el motivo de que se desprendió.