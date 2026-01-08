Así quedó el bar de Palermo tras la caída de un vidrio que noqueó a un vecino

Una de las cámaras de seguridad registró el momento en el que un blindex se desprendió de un balcón y cayó sobre un hombre.

Un terrible episodio tuvo lugar el sábado pasado en el barrio porteño de Palermo. Una cámara de seguridad registró el momento en el que un blindex se desprendió de un balcón y cayó sobre un hombre. Producto del fuerte impacto, quedó inconsciente y resultó herido.

Así quedó el bar tras el hecho La secuencia ocurrió en la cafetería y panadería Candela, ubicada en el cruce de las calles Ciudad de la Paz y Newbery. En las últimas horas, se viralizaron fotos de cómo quedó el local tras lo ocurrido.

bar Palermo NA En las imágenes se observa que la mesa negro quedó abollada, mientras que el vidrio quedó esparcido por la vereda, completamente destruido.

bar Palermo 1 NA Cómo fue la escalofriante secuencia Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento en el que un blindex que se encontraba en la ventana de un departamento cayó sobre la cabeza del hombre.

Video: el momento en el que se le cayó un vidrio en la cabeza Estaba tomando algo en un bar de Palermo y le cayó un pedazo de vidrio en la cabeza Producto del fuerte impacto el joven quedó inconsciente. Inmediatamente, personal de la Comisaría Vecinal 14B se hizo presente en el lugar, al igual que el SAME. La víctima presentaba un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza. Según trascendió, la víctima se encuentra fuera de peligro.