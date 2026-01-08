Video impactante: estaba tomando algo en un bar de Palermo y un vidrio lo dejó nocaut

Un impactante y terrible episodio tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo, donde un hombre se encontraba tomando una bebida en un bar cuando le cayó un pedazo de vidrio en la cabeza. Debido al brutal golpe, quedó inconsciente y resultó herido.

Video: el momento en el que se le cayó un vidrio en la cabeza Estaba tomando algo en un bar de Palermo y le cayó un pedazo de vidrio en la cabeza El hecho ocurrió el sábado pasado, en la cafetería y panadería Candela, ubicada en el cruce de las calles Ciudad de la Paz y Newbery. Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento en el que un blindex que se encontraba en la ventana de un departamento cayó sobre la cabeza del hombre.

En el video se ve que producto del fuerte impacto el joven quedó inconsciente. Inmediatamente, personal de la Comisaría Vecinal 14B se hizo presente en el lugar, al igual que el SAME. La víctima presentaba un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza. Según trascendió, la víctima se encuentra fuera de peligro.

A su vez, personal de los Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del cual se desprendió el blindex y retiraron un segundo panel que había quedado en la ventana.