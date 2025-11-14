"Estamos en peligro": el desgarrador relato de la mamá de la menor que fue atacada en Palermo

El jueves un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo , donde un hombre, sin motivo alguno, le pegó una patada a una menor de seis años en plena calle. El agresor, un joven con retraso madurativo, fue liberado tras la agresión.

Tras el ataque , la mamá de la menor relató cómo fue la violenta secuencia. “Me pidió si podía correr hasta la puerta del edificio. Se lo permití, porque era lo que hacía siempre”, relató Ana.

Sin embargo, sin motivo alguno, un hombre le pegó una patada en la panza . “Lo primero que hice fue fijarme si estaba bien. Estaba llorando, temblando, sin entender qué pasó”, indicó la mujer en diálogo con A24.

Por otro lado, Ana cuestionó el accionar del efectivo que lo demoró. “El policía me decía: 'Pero tiene un carnet'. ¿Un carnet para qué? ¿Para pegar? ¿Para matar? ¿Para ser violento?”, cuestionó.

Luego, apareció la madre del agresor, quien manifestó que su hijo no era violento. “Vino a decirnos que él no es violento, que seguramente algo le habíamos hecho. ¡Le pegó a mi hija de seis años!”, expresó.

A su vez, apuntó contra el fiscal Leandro Galvaire, quien liberó al agresor. “¿El fiscal vio el video? No lo sé. La policía sí lo tenía. Vimos las fotos, las capturas. Y aun así lo dejaron ir”, lamentó Ana. Y agregó: “Doy gracias de no estar dando esta nota desde una funeraria”.

Y concluyó: “Si la hubiese matado, estaría seis meses en una institución y después lo largan. No me queda otra que mentirle a mi hija para que no tenga miedo… pero la verdad es que sí estamos en peligro”.