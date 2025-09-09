"Estaba todo desangrado": el desgarrador relato de la mamá del menor asesinado en La Matanza

El hecho ocurrió este fin de semana en el partido de La Matanza. La Policía logró capturar a los cuatro delincuentes.

Un trágico y violento hecho tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza, donde Dilan Joel Insfram, de apenas 17 años, fue asesinado a tiros tras intentar defender a su madre de un robo. Los cuatro delincuentes fueron detenidos por la Policía.

Video: así escaparon los delincuentes tras asesinar a Dilan Así Escaparon Los Delincuentes Tras Asesinar A Dilan En La Matanza

En las últimas horas, la mamá de la víctima, Alicia Beatriz Ojeda, habló con los medios y relató cómo fue el violento robo que terminó con la vida de su hijo. “Cuando volvíamos, le dije que quería hacer unas compras, las hicimos, me bajé, él no podía porque tenía unos maples en el regazo. Abrí el portón cuando vino un delincuente”, detalló, en diálogo con TN.

Luego, los ladrones le exigieron que les entregue la camioneta. “Me subí a la Toyota Hilux, pero no llegué a trabar la puerta. Ahí uno de los asaltantes me agarró de las piernas y me zamarreó, por lo que agarré un gas pimienta y los rocié”, agregó Ojeda.

Fue en ese momento cuando uno de los delincuentes gritó: “Tirale a la hija de puta”. Con la intención de defender a su madre, Dilan se lanzó sobre uno de los ladrones. Como consecuencia, el joven recibió tres balazos. Uno le impactó en el cuello y los otros dos en la axila derecha. “Estaba todo desangrado, pobrecito. Yo ya no podía hacer más nada, se me desvaneció en el piso”, indicó con dolor Ojeda.