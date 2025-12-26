"Estaba muy tomado": la aberrante excusa del joven que se masturbó frente a la cuñada de su mejor amigo

Un aberrante episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de Ituzaingó , donde un joven denunció a su mejor amigo porque lo encontró masturbándose frente a su cuñada . Tras el escándalo, el joven denunciado envió una serie de mensajes en los que se muestra arrepentido y avergonzado.

“Te hablo, la verdad es que corresponde una respuesta mía, ante todo quiero pedir mil disculpas a tu familia y perdón a vos por haber faltado el respeto”, comienza uno de los mensajes.

“Estoy shockeado, arrepentido y avergonzado, sé que estaba muy tomado y actué mal , sé que no hay excusas, es incorrecto”, expresó el joven y agregó: “Si no me quieren hablar más, entiendo y acepto el rechazo, no los voy a molestar”.

“Disculpas al grupo y a todos, eché todo a perder. Tengo que tomar mi culpa y cambiar”, concluyó.

El hecho ocurrió el pasado 13 de diciembre, pero se dio a conocer en las últimas horas. El denunciante detalló que, aquella madrugada, volvió del boliche junto a su amigo de la infancia y mientras él se estaba bañando, su amigo aprovechó que la joven dormía y se masturbó sobre ella .

Sin embargo, según mencionó el joven, su amigo no solo se masturbó sobre la novia de su hermano, sino que también le sacó fotos sin su consentimiento y le apoyó el pene sobre su cara.

Gracias a la cámara de seguridad, la familia se enteró de lo ocurrido y confrontó al joven, quien reconoció lo que había hecho pero se justificó diciendo que estaba borracho. “No justifica ni minimiza el abuso”, señaló el denunciante. La causa se encuentra en manos de la UFI N°1 de Ituzaingó. La joven se presentó ante la Comisaría de la Mujer y prestó declaración.