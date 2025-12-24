Una cámara de seguridad registró el momento en el que el joven se masturbó sobre la chica, le sacó fotos y apoyó el pene sobre su rostro.

Un aberrante episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de Ituzaingó, donde un joven denunció a su mejor amigo porque lo encontró masturbándose frente a su cuñada. Una de las cámaras de seguridad de la vivienda registró la terrible secuencia.

El hecho ocurrió el pasado 13 de diciembre, pero se dio a conocer en las últimas horas. El denunciante detalló que, aquella madrugada, volvió del boliche junto a su amigo de la infancia y mientras él se estaba bañando, su amigo aprovechó que la joven dormía y se masturbó sobre ella.

Sin embargo, según mencionó el joven, su amigo no solo se masturbó sobre la novia de su hermano, sino que también le sacó fotos sin su consentimiento y le apoyó el pene sobre su cara.

Gracias a la cámara de seguridad, la familia se enteró de lo ocurrido y confrontó al joven, quien reconoció lo que había hecho pero se justificó diciendo que estaba borracho. “No justifica ni minimiza el abuso”, señaló el denunciante.

La reacción del hombre que acosó a la cuñada de su amigo El denunciado cerró sus redes sociales y le pidió perdón a la familia de su amigo. “Estoy shockeado, arrepentido y avergonzado”, se lee en uno de los mensajes que escribió el joven. Y agregó: “Si no me quieren hablar más entiendo y acepto el rechazo, no los voy a molestar más”.