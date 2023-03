Un hombre se masturbó frente a una chica en un colectivo de Maipú

Una joven mendocina vivió una situación traumática en un colectivo de Mendoza. Mientras realizaba un habitual recorrido, un pasajero se masturbó frente a ella. El hecho fue grabado por la joven.

El episodio se produjo el 10 de marzo a las 18.35, en el departamento de Maipú. Allí, una joven había subido al colectivo 840 y se sentó en los primeros asientos. Sin embargo, frente a ella un sujeto comenzó a observarla.

En cuestión de segundos, el hombre empezó a masturbarse mientras la miraba. En medio del susto por la situación, la joven sacó su celular y comenzó a grabarlo.

"Esto es lo que vivimos las mujeres. De noche, de día, con gente o solos. No les importa nada. Esto me pasó ayer 10/03 6:35 pm, en el micro 840 (Maipú) Lo comparto para que este hijo de puta no camine tranquilo por la calle. Difundamos a este pajero y cuidemosnos entre todas", escribió la joven en sus redes sociales junto al video que había tomado.

Las imágenes del sujeto masturbándose comenzaron a difundirse a través de Twitter y la situación generó indignación entre los usuarios, quienes indicaron que a tan solo días del "8M", aún siguen existiendo situaciones de violencia y acoso contra las mujeres.

A su vez, otros cuestionaron el accionar de la joven al indicarle que "en vez de grabar" tendría que haber gritado. Sin embargo, otros usuarios salieron a defenderla.

"Todo el mundo diciéndole a la que grabó que por qué no hizo escándalo. No saben el valor que hay que tener para grabar. Esos que tanto hablan se mearían de miedo de solo mover el celular", expresó el usuario @frnandik.