"Estaba juntando guita para volver a casa": el desgarrador relato de la prima de la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles

Narela Micaela Barreto estaba desaparecida desde el pasado viernes 23 de enero. Aguardan los resultados de la autopsia para esclarecer su muerte.

Este jueves, se confirmó que Narela Micaela Barreto, la joven argentina de 27 años que estaba desaparecida desde el pasado viernes 23 de enero, fue hallada muerta en Los Ángeles. En las últimas horas, una de las primas habló con la prensa y recordó a Narela.

En primer lugar, Chiara reveló cómo se enteró de la muerte de su prima. “Prendí la tele y estaba la cara de mi prima. Nadie de nosotros los entiende”, expresó, con dolor, en diálogo con A24.

A su vez, Chiara coincidió con la versión del hermano de Narela sobre que la joven había viajado a Estados Unidos para “probar suerte”. Aparentemente, en un primer momento, Narela tenía pensado ir a Miami, ya que tenía varias amigas trabajando allí. Finalmente, se fue a trabajar a Los Ángeles. “Se había mudado hace una semana y los últimos dos meses sabíamos que era mesera, pero el último tiempo cambió de trabajo”, señaló.

Chiara describió a su prima como una “laburante” y afirmó que “siempre fue súper estudiosa, con reconocimientos en el colegio”. Además, mencionó que se fue a trabajar a Estados Unidos para ayudar a su familia: “Estaba juntando guita para volver a casa”.

El trágico final y el futuro de la investigación En cuanto a la muerte de su prima, Chiara manifestó que cree que ocurrió en Los Ángeles, pero que no está segura ya que “es todo muy confuso”. En estos momentos, el papá de Narela se encuentra en Estados Unidos y está en contacto con la Policía y con el consulado argentino.