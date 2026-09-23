Escándalo y multa al Hospital Italiano por el abuso de un anestesiólogo a una paciente sedada antes de una cirugía

La Justicia impuso una indemnización de $97 millones al centro médico y al anestesiólogo condenado por el ataque contra una mujer de 72 años.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°34 condenó al Hospital Italiano de Buenos Aires y a un anestesiólogo a pagar una indemnización de 97 millones de pesos a una paciente de 72 años que fue víctima de abuso sexual en la sala prequirúrgica. La sentencia dictaminó la responsabilidad civil del centro de salud al considerar que la institución no implementó medidas de resguardo eficaces, a pesar de contar con advertencias previas realizadas por el propio personal de enfermería.

El profesional involucrado ya contaba con una condena en sede penal a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la medicina. En paralelo, la Cámara de Casación Penal dispuso abrir una investigación para determinar su eventual responsabilidad en otros dos episodios de similares características.

El ataque ocurrió el 19 de octubre de 2021, cuando la víctima ingresó a la institución para someterse a una intervención programada de rodilla derecha. Tras ser trasladada al sector prequirúrgico y encontrarse bajo los efectos de la sedación, el médico realizó comentarios sobre su aspecto físico y consumó el abuso.

Testimonios del personal de enfermería y nuevas causas en trámite N/A Durante la sustanciación de la causa, la defensa del profesional argumentó que la mujer había atravesado un cuadro de confusión derivado de la medicación administrada. Sin embargo, los magistrados respaldaron la acusación con base en las declaraciones brindadas por cinco integrantes del equipo de enfermería del hospital.

Los trabajadores declararon haber notificado previamente a las autoridades de la institución sobre conductas irregulares del anestesiólogo, entre las que señalaron la costumbre de quedarse a solas con pacientes sedadas, cerrar las cortinas de los boxes de atención y dejar a las mujeres con el torso descubierto.