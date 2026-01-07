Escándalo: un árbitro le pegó una trompada a un jugador durante un partido de fútbol y se armó una batalla campal

La terrible secuencia fue registrada por los testigos y se viralizó en las redes sociales. Cuál es la versión del árbitro.

El hecho ocurrió durante un partido de fútbol que se disputó en una cancha de Villa Ceferino.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar durante un partido de fútbol amateur en la provincia de Neuquén. Tras la tanda de penales, un árbitro atacó a golpes a un jugador. La terrible secuencia fue registrada por los testigos y se viralizó en las redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana durante un partido de fútbol que se disputó en una cancha de Villa Ceferino, ubicada en la intersección de Combate San Lorenzo y Ruca Choroy.

En las imágenes se observa el momento en el que, tras la finalización del partido, el árbitro le pegó una trompada a uno de los jugadores del equipo que perdió. Debido a la agresión, se desató una batalla campal dentro de la cancha.

La versión del agresor Tras la viralización de las imágenes, el árbitro dio su versión sobre lo ocurrido. “Era un hincha que me estuvo insultando todo el partido y me decía que me iba a pegar cuando terminara. Me iba a golpear si yo no reaccionaba. Averigüen bien antes de hablar, no era jugador y no estaba vestido como tal”, manifestó.