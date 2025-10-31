Escándalo en el grupo de mamis de WhatsApp: la estafa de una madre pone en peligro la fiesta de egresados

Familias denunciaron por estafa a una mamá por quedarse con el dinero recaudado para la fiesta de egresados de sus hijos de cinco años.

El grupo de "mamis" de un colegio acusa a una de ellas de estafa con la recaudación para la fiesta de egresados de sus hijos y, según detalló una de las damnificadas, la acusada estaba recibiendo el dinero pero ahora se mudó, bloqueó a todas de WhatsApp y se quedó con el dinero.

Cada año los grupos de padres se organizan para recaudar fondos de cara al fin de ciclo de sus hijos en edad escolar, ya sea en el Nivel Inicial, Primario o Secundario. Así es como se dan rifas, kermeses y distintos tipos de actividades con el fin de conseguir fondos y aliviar un poco el gasto directo del bolsillo de los padres.

Lógicamente, siempre hay una persona que hace las veces de "tesorero" y guarda el dinero que se va recaudando para ir pagando distintos servicios que son necesarios para los eventos del cierre de año, como por ejemplo la fiesta de egresados. Fue en este caso que una madre se aprovechó de sus pares y las estafó, quedándose con el dinero y cortando todo tipo de vínculo con ellas.

Según comentaron, son 24 las familias que habrían sido estafadas por esta mujer llamada Rossana Serrano. "Es una mamá que compartió con nosotros los tres años de jardín, se ganó nuestra confianza y se ofreció a recaudar el dinero para la fiesta de egresados de nuestros hijos", contó una de las damnificadas, Florencia, al programa Arriba Argentinos de El Trece.

Esta damnificada contó que en un principio no hubo ningún problema, pero todo cambió cuando ella se mudó: “Hace un mes ella decidió mudarse, dijo que le estaban pidiendo el domicilio donde ella alquilaba. La cuestión es que de un día para el otro desapareció“. “Cuando intentábamos comunicarnos, no teníamos respuesta. De repente nos encontramos con que las madres estaban bloqueadas del WhatsApp y en las redes sociales no la podíamos contactar“, señaló Florencia.