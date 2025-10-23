"Es muy difícil que hayan sobrevivido": la fuerte revelación de un vecino de Chubut sobre los jubilados desaparecidos

A 12 días de la desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), una denuncia anónima le dio un giro al caso.

Además, en las última horas, un vecino de Chubut se sumó a la búsqueda de los jubilados y brindó detalles sobre cómo es la zona donde desapareció la pareja.

“Es muy difícil, es imposible que una persona quiera hacer esta ruta hacia Camarones porque no hay camino”, indicó el hombre, en diálogo con los medios. Y sentenció: “Creo que es muy difícil que hayan sobrevivido a esta situación. Es una zona muy inhóspita, andan zorros y pumas”.

Según explicó, la zona donde desapareció la pareja de jubilados es una zona donde paran los pescadores. “Esta zona es más para pescadores. Toda esta gente va a pescar. La mayoría de las 4x4 baja para la playa cuando baja la marea”, mencionó.

Además, lanzó una crítica contra el operativo de búsqueda. “Creo que la búsqueda se tendría que haber iniciado a caballo, toda esa zona”.

Cuál es la hipótesis que comienza a tomar fuerza Una denuncia anónima recibida a través de la línea 134 aportó un elemento nuevo que podría cambiar el rumbo de la investigación. Según informó Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, la llamada alertó sobre un presunto intento de robo ocurrido en la misma zona donde fue encontrada la camioneta.