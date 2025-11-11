Entró a la fuerza y robó la mercadería de un local de ropa en Luján de Cuyo
Un hombre fue visto dentro de un local de ropa robando prendas en Luján de Cuyo.
Un hombre entró a la fuerza en un local de ropa para robar prendas en el departamento de Luján de Cuyo, para esto terminó rompiendo un blindex y el portón de la entrada de dicho comercio. Tras perpetrar el hecho, el sujeto se dio a la fuga.
Durante la madrugada de este martes, concretamente a pocos minutos de las 4, un sujeto fue visto rondando dentro de un local de ropa, ubicado sobre la avenida San Martín, en Luján de Cuyo. Ante esto se alertó a las autoridades por medio de la línea de emergencias 911.
Tras llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 11° constataron importantes daños en el blindex y el portón de entrada al comercio.
Poco después, la dueña del local se hizo presente y denunció la falta de varias prendas.
Ante esta situación, se desplegaron los trabajos de la Policía Científica para recolectar más información en la escena del hecho.