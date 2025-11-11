Despliegue policial con drones en Luján y Rivadavia: casi 300 personas identificadas y 14 motos retenidas

Los operativos policiales utilizaron drones para supervisar puestos de control y patrullajes, resultando en aprehensiones y actas viales en ambos departamentos.

La Policía de Mendoza llevó a cabo operativos de seguridad en Luján de Cuyo y en la zona de El Carrizal, Rivadavia. Estos despliegues combinaron la presencia policial, patrullajes, instalación de puestos de control y el uso de drones para la supervisión.

Más de 200 intervenciones en Luján En Luján, el operativo resultó en la identificación de 233 personas y el control de 134 vehículos, incluyendo automóviles, motocicletas y colectivos. Cinco de las personas identificadas quedaron a disposición de la Justicia.

Los puestos de control se ubicaron en puntos estratégicos como La Carrodilla y Chuquisaca, Maipú y Chacras, y Juan Manuel Fangio y Ayacucho, entre otros.

14 motos retenidas en El Carrizal En el operativo realizado en El Carrizal, Rivadavia, se identificó a 47 personas y se inspeccionaron 57 vehículos, que abarcaban automóviles, motocicletas y transporte de pasajeros. Como resultado de esta acción, cinco personas fueron aprehendidas. Además, se retuvieron 14 motocicletas, se incautaron dos licencias y se labraron 20 actas viales por infracciones a la Ley de Tránsito.

La acción fue ejecutada por la Unidad Especial de Patrullajes (UEP) Rivadavia, con apoyo de Policía Vial, Infantería Zona Este y personal rural. Además. la tecnología de drones (Unidad VANT) se utilizó para optimizar la coordinación y la eficacia de la acción policial.