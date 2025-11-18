Entre Ríos: una bebé de nueve meses murió tras caer de una motocicleta en un accidente en la Ruta 18

Un hombre que viajaba con sus tres hijas arriba de una motocicleta perdió el control del rodado y producto de la caída, la bebé falleció horas más tarde.

El trágico hecho ocurrió este lunes en San Salvador, en Entre Ríos, donde una bebé de nueve meses murió tras caerse de una motocicleta a raíz de un accidente. El accidente ocurrió en una zona que no está habilitada para la circulación, en la Ruta Nacional N°18, en el kilómetro 201,7. La Policía además, detuvo a dos camioneros y secuestró un camión.

El siniestro sucedió cerca de las 17 horas, después de que el hombre que viajaba junto a sus tres hijas, una mayor de edad, una menor y la bebé, perdiera el control de la motocicleta.

Tras el accidente, rápidamente una ambulancia, junto a vehículos particulares, se encargaron de trasladar a los heridos a un hospital cercano, donde el hombre de 47 años, junto a sus dos hijas, debieron recibir atención médica.

Las heridas que sufrió la bebé En el nosocomio, los médicos pudieron comprobar que la criatura presentaba un traumatismo grave en el cráneo, producto del duro impacto que sufrió al caer de la motocicleta. Dada la complejidad, fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, en Concordia, donde fue internada hasta este martes, cuando finalmente se confirmó su fallecimiento.

"La criatura más pequeña había sufrido un traumatismo de cráneo. Fue llevada al hospital de Concordia, donde quedó internada hasta este martes, cuando se confirmó su fallecimiento", explicaron desde la Departamental San Salvador de la Policía.