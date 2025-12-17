Encontraron a la policía que estaba desaparecida en Chubut

Se trata de la oficial María José San Martín (25), quien estaba desaparecida desde el viernes pasado.

Este miércoles por la mañana, María José San Martín (25), la policía que estaba desaparecida desde el viernes pasado en Chubut, fue hallada con vida. Según indicó la fiscal del caso, la joven apareció aproximadamente a 500 metros del lugar donde había desaparecido.

En las últimas horas, la oficial fue hallada con vida en una zona conocida como Río Seco. “La encontramos buscando la ruta”, detalló Rita Barrionuevo, la fiscal del caso.

En diálogo con TN, la fiscal indicó que la oficial fue trasladada al hospital ya que se encontraba deshidratada. “Estamos priorizando su atención, después vamos a hablar con ella y la vamos a entrevistar”, añadió.

La desaparición de la policía El viernes pasado, María José viajaba junto a una compañera de la fuerza a relevar un turno de guardia en una empresa ubicada en el sector norte del lago Colhué Huapi, en cercanías de la localidad de Sarmiento.

chubut policía X En un momento, el auto quedó encajado en la arena, por lo que la joven de 25 años salió a buscar ayuda, pero nunca regresó. “Caminaron para buscar señal en el cerro y una tormenta la desorientó”, explicó Barrionuevo.