Preocupación por la policía desaparecida en Chubut: "Es como si se la hubiera tragado la tierra"

Desde el viernes 12 de diciembre está desaparecida María José de San Martín, de 25 años, oficial de la Policía de Chubut. Su rastro desapareció luego de haber quedado varada en una zona rural durante una tormenta de viento y arena mientras viajaba junto a una compañera de trabajo.

Según se informó, ambas salieron del auto en búsqueda de recuperar señal telefónica para comunicarse y pedir ayuda, yendo cada una en direcciones opuestas. Pasado un determinado tiempo, la compañera de María José volvió a su transporte y la esperó durante dos horas, pero ella nunca volvió.

La desesperación de la familia de la policía desaparecida Abrumados por la angustia, los familiares de María José hablaron con la prensa local e indicaron que es "todo muy raro" y que, desde la Policía de Chubut, "hicieron todo mal". Mientras tanto, sigue la ardua investigación de las autoridades en la zona a la espera de encontrar un rastro de la joven.

chubut policía La zona donde desapareció la policía es una región desértica del sur de Chubut. X Daniel, uno de los familiares de San Martín, dialogó con el medio Seta TV y consignó: “Ella desapareció el viernes y no le querían informar a la familia. Hicieron todo mal. Ella y su compañera iban a hacer un adicional de 24 horas a la empresa Petrominera y nunca llegaron. Se fueron en un vehículo a un lugar inhóspito, donde tenés que andar en camioneta. Dos mujeres solas”.

En este sentido, sentenció también que “todo es muy raro. La compañera dijo que ella tiró tres tiros al aire para informar la posición. En vez de salir las dos juntas, salió una para cada lado. La verdad no se entiende. No se entiende para qué les hacen cursos. Yo no entiendo cómo pudo haber dejado a su compañera sola”. También describió a María José como “una chica menuda, es hábil, muy hábil, que tuvo muchas condecoraciones”.