Preocupación por la policía desaparecida en Chubut: "Es como si se la hubiera tragado la tierra"
La policía María José de San Martín lleva cinco días desaparecida y las fuerzas provinciales hoy obtienen rastros en una zona desértica.
Desde el viernes 12 de diciembre está desaparecida María José de San Martín, de 25 años, oficial de la Policía de Chubut. Su rastro desapareció luego de haber quedado varada en una zona rural durante una tormenta de viento y arena mientras viajaba junto a una compañera de trabajo.
Según se informó, ambas salieron del auto en búsqueda de recuperar señal telefónica para comunicarse y pedir ayuda, yendo cada una en direcciones opuestas. Pasado un determinado tiempo, la compañera de María José volvió a su transporte y la esperó durante dos horas, pero ella nunca volvió.
La desesperación de la familia de la policía desaparecida
Abrumados por la angustia, los familiares de María José hablaron con la prensa local e indicaron que es "todo muy raro" y que, desde la Policía de Chubut, "hicieron todo mal". Mientras tanto, sigue la ardua investigación de las autoridades en la zona a la espera de encontrar un rastro de la joven.
Daniel, uno de los familiares de San Martín, dialogó con el medio Seta TV y consignó: “Ella desapareció el viernes y no le querían informar a la familia. Hicieron todo mal. Ella y su compañera iban a hacer un adicional de 24 horas a la empresa Petrominera y nunca llegaron. Se fueron en un vehículo a un lugar inhóspito, donde tenés que andar en camioneta. Dos mujeres solas”.
En este sentido, sentenció también que “todo es muy raro. La compañera dijo que ella tiró tres tiros al aire para informar la posición. En vez de salir las dos juntas, salió una para cada lado. La verdad no se entiende. No se entiende para qué les hacen cursos. Yo no entiendo cómo pudo haber dejado a su compañera sola”. También describió a María José como “una chica menuda, es hábil, muy hábil, que tuvo muchas condecoraciones”.
Los operativos en Chubut que no dan con ningún rastro
Desde su familia mantienen la esperanza y también la Policía sigue buscándola sin descanso con un operativo masivo de rastrillaje con autos, cuatriciclos y caballos en la zona de Colhué Huapi, un gigantesco lago intermitente al sur de la provincia de Chubut en medio de la meseta que, al secarse, es un gran desierto.
Daniel comentó también: “Hoy hicimos rastrillaje en todo el campo. Es muy extenso, parece un desierto. Es el costado del lago que está seco. Hubo motos, drones, helicóptero, avioneta, GEO, canes y también trabajaron con caballos. Todos anduvieron por todos lados, pero no se encontró nada”. En este sentido remarcó: “Yo caminé como 80 kilómetros y no se encontró nada. Ni un rastro, ni una prenda, nada que haya podido dejar. Ni siquiera una marca de sangre, algo. Parece que la tierra se tragó todo”.