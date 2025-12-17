Encontraron el cuerpo de Alejandra Tolosa, la mujer que estaba desaparecida hace 2 semanas en Miramar

Encontraron sin vida a Alejandra Tolosa, la mujer de 58 años que se encontraba desaparecida desde el jueves 4 de diciembre en Miramar . Su cuerpo fue hallado en un terreno baldío ubicado en la intersección de las calles 39 y 6.

El hallazgo ocurrió este mediodía y fue realizado por empleados municipales que trabajaban en el lugar, culminando así un operativo de búsqueda que se extendió por casi dos semanas.

Según le había comentado su hijo Gonzalo al portal 0223, la última información que se supo de ella fue el 4 de diciembre , "cuando se marchó del domicilio", y en consecuencia su familia inició los rastrillajes.

Las autoridades comenzaron el sábado siguiente con los trabajos desde la zona del vivero dunícola municipal Florentino Ameghino hasta el Bosque Energético y también en el Polideportivo Néstor Kirchner hasta el Parque Judicial.

El operativo para dar con su paradero incluyó rastrillajes con perros, drones y las tareas de Prefectura Naval.

¿En qué circunstancias se produjo la desaparición?

De acuerdo al testimonio de su hijo, la mujer "se encontraba mal, estaba depresiva" y antes de irse "envió un mensaje de suicidio, apagó el celular, lo dejó en la casa y se fue". Según trascendió, habría llevado consigo medicamentos y somníferos.

¿Quién investiga el caso?

La causa, caratulada como "averiguación causales de muerte", está a cargo del fiscal Ramiro Anchou. La autopsia se realizará este mismo miércoles para determinar las circunstancias del fallecimiento.